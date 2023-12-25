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Ayvalık açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık açıklarında iki ayrı can salında bulunan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler insani yardımların ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

Ayvalık açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
25.12.2023 - 23:19,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botu, göçmenlere ulaşarak içinde çocuk ve kadınların bulunduğu 42 göçmeni kurtardı. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. 42 düzensiz göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: AA
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Midilli Adası, Balıkesir, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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