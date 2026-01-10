Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarına ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazete ve dergi yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Ergin'in ziyaretlerinin ilk durağı, engelli haber muhabiri Suat Salgın oldu. Salgın'ı evinde ziyaret eden Ergin'e; Ayvalık Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Geçbakan, Basın Danışmanı Işık Teoman, Basın Birimi foto muhabiri Mehmet Can Uğral ile İhlas Haber Ajansı Edremit muhabirleri Emrah Elmas, İsmail Özdemir, Baran Ariç ve Anadolu Ajansı Edremit muhabiri Hakan Firik eşlik etti.

"Gazetecilerimizin anlamlı gününü kutluyorum"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ergin, "Şu anda değerli arkadaşım Suat Salgın'a hem geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle 'geçmiş olsun' diyebilmek, hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak amacıyla buradayız. Allah bir daha böylesi kaza, bela gibi olumsuzlukları hiç kimseye yaşatmasın" dedi. Gazetecilerin halkın lehine, tarafsız ve özgür kalemleriyle görevlerini yapabilecekleri şartlara sahip olabilmesini dileyen Ergin, "Bu duygularla tüm çalışan gazetecilerimizin anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Ergin, gazeteci Suat Salgın'ın ardından ilçede basılı yayın yapan kuruluşların temsilcileri; Mert Dinçer, Gülçin Akyel ve Turan Karakoç'a da ziyaretlerde bulundu.