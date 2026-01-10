Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu

10.01.2026 16:53  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilere ziyaretlerde bulundu ve onların önemine vurgu yaptı.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarına ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazete ve dergi yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Ergin'in ziyaretlerinin ilk durağı, engelli haber muhabiri Suat Salgın oldu. Salgın'ı evinde ziyaret eden Ergin'e; Ayvalık Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Geçbakan, Basın Danışmanı Işık Teoman, Basın Birimi foto muhabiri Mehmet Can Uğral ile İhlas Haber Ajansı Edremit muhabirleri Emrah Elmas, İsmail Özdemir, Baran Ariç ve Anadolu Ajansı Edremit muhabiri Hakan Firik eşlik etti.

"Gazetecilerimizin anlamlı gününü kutluyorum"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ergin, "Şu anda değerli arkadaşım Suat Salgın'a hem geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle 'geçmiş olsun' diyebilmek, hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak amacıyla buradayız. Allah bir daha böylesi kaza, bela gibi olumsuzlukları hiç kimseye yaşatmasın" dedi. Gazetecilerin halkın lehine, tarafsız ve özgür kalemleriyle görevlerini yapabilecekleri şartlara sahip olabilmesini dileyen Ergin, "Bu duygularla tüm çalışan gazetecilerimizin anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Ergin, gazeteci Suat Salgın'ın ardından ilçede basılı yayın yapan kuruluşların temsilcileri; Mert Dinçer, Gülçin Akyel ve Turan Karakoç'a da ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Mesut Ergin, Ayvalık, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Komşuyu karıştıran YPG’ye kritik bir çağrıda bulundu Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 21:56:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Görev Yapan Basın Mensupları ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.