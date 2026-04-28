Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kent Yönetiminde "Ortak Akıl" Vurgusu

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir genelindeki kent konseylerinin başkan ve genel sekreterlerini ağırladı. Ergin, "Kentimizin geleceğini birlikte planlamaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm kent konseylerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir genelinde faaliyet gösteren kent konseyleri, Ayvalık'ta düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde ortak akıl anlayışının yaygınlaştırılması ve deneyim paylaşımının artırılması ele alındı.

İlçede kent konseyi ile güçlü bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Ergin, bu iş birliğinin somut sonuçlar ürettiğini hatırlattı. Ergin, "Kent Konseyimizle kurduğumuz güçlü dayanışma sayesinde Ayvalık'ta yalnızca konuşan değil, üreten ve sahada karşılık bulan bir yapı oluşturuyoruz. Kentimizin geleceğini birlikte planlamaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu tür buluşmalar yerel demokrasinin gelişimine katkı sunuyor" diye konuştu.