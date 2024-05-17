Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Haritege 8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı ve Konferansı'na katıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, katılımcılara, ilçenin evrensel değerlerini ve UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecini anlattı.

İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konferansa, Ayvalık Belediyesi UNESCO Birimi ile katılan Başkan Mesut Ergin'e, eşi Canan Ergin de eşlik etti. Başkan Ergin, sunumunda, Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

UNESCO'daki süreci değerlendiren Başkan Ergin, uluslararası bir konferansta, Yorgola Han (Belediye Hizmet Binası), müzecilik çalışmaları, arkeolojik kazıları ve kentin kültür hayatına kazandırılan üç kültür yayını ile hayata geçirilen ve geçirilecek projeleri paylaştıklarını söyledi.