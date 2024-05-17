Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı

Geniş Video İzle

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Haritege 8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı ve Konferansı'na katıldı. Başkan Ergin, Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

17.05.2024 19:13  Güncelleme: 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Haritege 8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı ve Konferansı'na katıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, katılımcılara, ilçenin evrensel değerlerini ve UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecini anlattı.

İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konferansa, Ayvalık Belediyesi UNESCO Birimi ile katılan Başkan Mesut Ergin'e, eşi Canan Ergin de eşlik etti. Başkan Ergin, sunumunda, Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

UNESCO'daki süreci değerlendiren Başkan Ergin,  uluslararası bir konferansta, Yorgola Han (Belediye Hizmet Binası), müzecilik çalışmaları, arkeolojik kazıları ve kentin kültür hayatına kazandırılan üç kültür yayını ile hayata geçirilen ve geçirilecek projeleri paylaştıklarını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı
Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Arkeoloji, Ayvalık, Unesco, Han, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı UNESCO Konferansına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement