Ayvalık Belediyesi kasım meclisinde 8 taşınmazın satışını görüştü - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi kasım meclisinde 8 taşınmazın satışını görüştü

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Ayvalık Belediyesi kasım meclisinde 8 taşınmazın satışını görüştü
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Ayvalık Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Mesut Ergin başkanlığındaki toplantıda imar planı değişiklikleri ve belediyeye ait 8 taşınmazın satışı ele alındı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, imar planı değişiklikleri ile belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışına ilişkin konular görüşüldü.

Ayvalık Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başkanlık ettiği toplantıda, kentin imar planlarına ve belediye mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin konular gündeme alındı. Toplantıda, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu kapsamında belirlenen ana akslar üzerindeki konut alanlarının zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesine yönelik talep görüşüldü.

Belediye mülkiyetindeki üç taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi'ne dayanarak satın alma talebinde bulunan hak sahiplerine belediyeye ait sekiz taşınmazın satışı hakkındaki komisyon raporu ele alındı. Toplantıda, uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin İmar Komisyonu raporları da görüşüldü.

Toplantının sonunda Başkan Ergin, alınan kararların Ayvalık'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA
Rauf DenktaşMesut ErginGüncelEmlakSon Dakika

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