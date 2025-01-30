Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği İş Birliğinde Mübadele'nin 102'nci Yılı Anısına Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği İş Birliğinde Mübadele'nin 102'nci Yılı Anısına Tören Düzenlendi

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Giritliler Derneği tarafından Mübadele'nin 102'nci yılında Cunda (Alibey) Adası’nda tören düzenlendi. Törende, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu, hem Türkçe ve hem Yunanca şarkılar seslendirdi.

30.01.2025 16:55  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Giritliler Derneği tarafından Mübadele'nin 102'nci yılında Cunda (Alibey) Adası'nda tören düzenlendi. Törende, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu, hem Türkçe ve hem Yunanca şarkılar seslendirdi.

Mübadelenin 102'nci yılı anısına Cunda Adası'nda tören düzenlendi. Törende, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Giritliler Derneği Kurucu Başkanı Coşkun Tunçmen ve katılımcılar, denize çelenk bıraktı.

" Yunanistan'dan Türkiye'ye ise 400 bin Türk göç etmiştir"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, geçmişe dönüp bakıldığında yaşanmış, bugün bile ders alınan acı ve tatlı olayların bulunduğunu söyledi. Yaşanmış olayların geride büyük yaralar ve derin izler bıraktığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, şöyle devam etti:

"O gün imzalanan sözleşmenin birinci maddesinde 'Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk Hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye, ya da Yunan Hükümeti'nin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek orada yerleşemeyecektir'  yazıyordu. Mübadele sözleşmesi imzalandığında İstanbul'da oturan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar kapsam dışı bırakıldı. Bu mübadele sözleşmesi gereğince Türkiye'den Yunanistan'a 1 milyon 200 bin Rum, Yunanistan'dan Türkiye'ye ise 400 bin Türk göç etmiştir.

"Ortak bir dili konuşamama Rum ve Türk mübadilleri çökertti"

Zorunlu mübadeleden Ayvalık da doğrudan etkilenmiştir. Ayvalık'taki Rumlar Midilli Adası ve Atina'ya göç ettirilmiş, Girit ve Midilli adalarındaki Türkler ise Ayvalık'a yerleştirilmiştir. En önemli sorun konuşulan dildi. Anadolu Rumlarını anadili Türkçe idi. Yunanistan'da yaşayan birçok Türk'ün anadili ise Rumcaydı. Rumlar Türkçe, Türkler ise Rumca konuşuyor, bir türlü anlaşamıyorlardı. Yerli Yunan halkı, Anadolu'dan gelen Rumlara 'Siz ne biçim Rumsunuz! Elenika bilmiyorsunuz! Siz Rum değil, Türk tohumusunuz!' diyerek aşağılıyordu. Aynı aşağılamayı, Mübadele ile Anadolu'ya gelen mübadiller yaşadı. Tek kelime Türkçe bilmeyen mübadil Türklere yerli Türk halkı, 'Siz ne biçim Türksünüz? Tek kelime Türkçe bilmiyorsunuz. Siz Yunan tohumusunuz!' diyerek aşağıladı, ezdi, horladı. Türklerle mübadiller uzun yıllar birbirlerinden kız alıp vermedi. Bütün bu aşağılama, horlama ve ortak bir dili konuşamama Rum ve Türk mübadilleri çökertti."

"Binlerce Türk ve Rum mübadil, zorla koparıldıkları topraklarını bir daha göremeden yaşamdan kopup gitti"

Türk ve Rum mübadil insanların, bırakıp geldikleri evleri gidip görmelerinin 50 yıl süreyle yasaklandığını belirten Başkan Mesut Ergin, kapıların ancak 1974 yılında açılabildiğine hatırlattı.

Bu tarihten sonra, Anadolu Rumlarının otobüslerle, arabalarla, turist kafileleriyle 1920'lerde terk ettikleri yurtlarını görmeye gittiklerini belirten Başkan Ergin, şöyle devam etti:

"Müslüman mübadillerden birçok insan, aynı şekilde 1974 sonrası Yunanistan'a gitti, atalarının yurtlarını görüp geldi. Fakat binlerce Türk ve Rum mübadil zorla koparıldıkları topraklarını bir daha göremeden yaşamdan kopup gittiler. Tabii ki Mübadele'nin Türkiye ve Yunanistan'a etkileri de çok önemliydi. Türkiye'de 1923 sınırları içinde yaşayan nüfus 1915'de yaklaşık 16 milyonken, 1927'de 13,5 milyona düşmüştür. Toplam nüfustaki bu azalma, yalnızca sayısal bir düşüş değildi. Müslüman olmayan bu insanlar, o dönem ülkenin eğitilmiş üretim gücünün, sanayi ve ticaretin belkemiği idi. Rumların ve diğer azınlıkların gidişi, ekonomik, toplumsal, kültürel yaşamada büyük olumsuz gelişmelere yol açtı. Yarattığı boşluk uzun yıllar kapatılamadı. Bu yıkımlar, acılar içinde, Rum ve Müslüman-Türk mübadil halk, 'ya kırk gün, ya kırk yıl sonra döneriz!' diye diye yeni yaşamlarını kurmaya başladı. Mübadele öncesi herkesin taşınmaz malları özel komisyonlar tarafından sayıldı. Resmi kayıtlara geçti. Mübadeleyle mecburi yer değiştiren herkes geride bıraktığı, kayda geçmiş mallarının karşılığını alacaktı. Fakat bu karar hiç işlemedi. Çünkü Türkiye Hükümeti 'Adiyen İskan' denilen bir kanun çıkararak, Yunanistan'dan gelen her mübadili eşit kabul ederek hane ve kişi başına mal verdi. Yunan hükümeti de benzer uygulamayla mal dağıttı. Hem Türkiye'de, hem de Yunanistan'da mübadillerin topluma uyumunu zorlaştıran olaylar yaşanıyordu."

102 yıl önce yaşanan kötü anıların artık belleklerden silindiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin, Türkiye ve Yunanistan halklarının aslında dost ve kardeş olduklarını, 1999 yılında meydana gelen Marmara ve Atina depremleri sonrasında birbirlerinin yardımlarına koşarak gösterdiklerini söyledi.

"yurtta barış dünyada barış olsun ki insanlık bir daha böyle acı deneyimler yaşamasın"

Türk ve Yunan halklarının, yöneticiler tarafından yıllardır karşılıklı olarak sürdürülen düşmanlık politikalarını barışçı bir yola döndürmek için seslerini yükselttiklerini vurgulayan Başkan Ergin, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışçı ilişkiler Büyük Mübadele'nin 102'nci yılında gelişiyor. Gerek Türkiye'deki, gerek Yunanistan'daki sürgün ve mübadil insanların çocukları dünün büyük acısını bugünün barışçı kültürüne dönüştürüyor. Yüz yıllarca yaşadığın topraklardan koparılmak, yeni bir düzene, yeni bir ülkeye ve yeni bir topluma alışmaya kaynaşmaya çalışarak gerçekten zor bir süreç yaşamış her iki ülkenin insanları da. Onun için, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'yurtta barış dünyada barış' olsun ki insanlık bir daha böyle acı deneyimler yaşamasın."

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği İş Birliğinde Mübadele'nin 102'nci Yılı Anısına Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği İş Birliğinde Mübadele'nin 102'nci Yılı Anısına Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.