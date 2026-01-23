Ayvalık'ın Su Altı ve Su Üstü Zenginlikleri Düsseldorf'ta Tanıtıldı - Son Dakika
Ayvalık'ın Su Altı ve Su Üstü Zenginlikleri Düsseldorf'ta Tanıtıldı

23.01.2026 09:23  Güncelleme: 10:38
Ayvalık'ın doğal güzellikleri, Almanya'da düzenlenen BOOT Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı'nda uluslararası alanda tanıtıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve birlikte katılan yetkililer, fuarda zengin su altı ekosistemini ve dalış turizmi imkanlarını ziyaretçilere aktardı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın su altı ve su üstü doğal güzellikleri, Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük yat ve su sporları fuarlarından biri olan BOOT Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı'nda uluslararası alanda tanıtıldı.

Fuara, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği yöneticileriyle birlikte katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın standında gerçekleştirilen tanıtımlarda, Ayvalık'ın zengin su altı ekosistemi ve dalış turizmi olanakları, dalış okulları aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen BOOT Düsseldorf Fuarı'na 67 ülkeden 1500'ün üzerinde firma katılırken, Türkiye'den 33 firma, yurt dışındaki Türkiye bağlantılı şirketlerle birlikte toplam 55 şirket fuarda yer aldı. Fuarda yatçılık, su sporları ve su altı turizmine yönelik geniş bir tanıtım alanı oluşturuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, fuar kapsamında Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu SPD Milletvekili Volkan Baran, Entegrasyon Konseyi Üyesi Mehmet Akbulut ile görüşmeler gerçekleştirdi ve parlamentoyu ziyaret etti. Başkan Ergin ayrıca, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ile de bir araya geldi. Başkan Mesut Ergin, "Ayvalık'ımızı uluslararası platformlarda görünür kılarak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla su altındaki eşsiz güzelliklerimizi dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

