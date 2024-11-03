Ayvalık Festivali'nde Zeytin ve Zeytinyağı Paneli Düzenlendi

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(BALIKESİR) - 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında Balıkesir Ticaret Odası tarafından "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir olacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında, Balıkesir Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" konulu panele katıldı. Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen panele Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve çok sayıda davetli katıldı. Panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ürünlerine sahip çıktığı için Balıkesir ve Ayvalık halkına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İki deniziyle müthiş bir coğrafya. 15 bin metrekareye yakın bir alanımız var. Bunun içinde tarım, hayvancılık, süt ve süt ürünleri, zeytin hepsi var. Önümüzdeki süreçte odalarımızla, borsalarımızla, valiliğimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla iddia ediyoruz. Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir olacak. Bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hikayesi de var, lezzeti de var"

Kent bölgesindeki zeytinyağının Türkiye'nin bir numarası olduğunu vurgulayan Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi. Öncelikli olarak üreticileri başta Avrupa Birliği ve dünya pazarına yaymak için bir çalışma içerisine girildiğini belirten Akın, "Akademisyenler, üreticiler, iş dünyası, diğer bölgelerdeki ve yurt dışındaki topluluklarla bir çalışma içerisindeyiz. Çok daha yukarıya taşıyıp bu potansiyelimizi bütün dünyaya tanıtmak boynumuzun borcu. Aynı zamanda sütün, etin, peynirin de baş şehri. 50 çeşit peynirimiz var. Bunların hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayeyi önümüzdeki SIAL fuarında bütün dünyaya tanıtacağız. Hikayesi de var, lezzeti de var" ifadelerini kullandı.

"Zeytinin anavatanı da bu coğrafya"

Ayvalık zeytinyağının dünyaya tanıtımında emeği geçenlere teşekkür eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zeytinin anavatanı da bu coğrafya. Dünyadaki zeytinin yüzde 90'ı Akdeniz havzasında üretilmektedir. Dünya zeytin üretiminde de biz ülke olarak ilk sırada yer almaktayız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Aslında bizim için millet olarak zeytin tüketimi çok önemli. Sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Fakat zeytinyağı tüketimine gelince çok çok gerilerdeyiz. Bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı. Bunun yolu da üzülerek söylüyorum markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret bunun ilk adımıydı. Bu adımı da siz attınız. Ürününüze sahip çıktınız" dedi.

Zeytin pazarına ziyaret

Panelin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin pazarını ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. İki başkan, pazardaki standlarda kendilerine ikram edilen ürünleri deneyimledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Akın ve Başkan Ergin, Zeytin Çekirdekleri Korusu'nun seslendirdiği "Ayvalık" şarkısında çocuklara eşlik etti. Pazar ziyaretinin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Sakarya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.