Ayvalık Festivali'nde Zeytin ve Zeytinyağı Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık Festivali'nde Zeytin ve Zeytinyağı Paneli Düzenlendi

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in potansiyelini ve zeytinyağı sektörünü tanıttı.

03.11.2024 09:46  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında Balıkesir Ticaret Odası tarafından "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir olacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında, Balıkesir Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" konulu panele katıldı. Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen panele Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve çok sayıda davetli katıldı. Panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ürünlerine sahip çıktığı için Balıkesir ve Ayvalık halkına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İki deniziyle müthiş bir coğrafya. 15 bin metrekareye yakın bir alanımız var. Bunun içinde tarım, hayvancılık, süt ve süt ürünleri, zeytin hepsi var. Önümüzdeki süreçte odalarımızla, borsalarımızla, valiliğimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla iddia ediyoruz. Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir olacak. Bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hikayesi de var, lezzeti de var"

Kent bölgesindeki zeytinyağının Türkiye'nin bir numarası olduğunu vurgulayan Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi. Öncelikli olarak üreticileri başta Avrupa Birliği ve dünya pazarına yaymak için bir çalışma içerisine girildiğini belirten Akın, "Akademisyenler, üreticiler, iş dünyası, diğer bölgelerdeki ve yurt dışındaki topluluklarla bir çalışma içerisindeyiz. Çok daha yukarıya taşıyıp bu potansiyelimizi bütün dünyaya tanıtmak boynumuzun borcu. Aynı zamanda sütün, etin, peynirin de baş şehri. 50 çeşit peynirimiz var. Bunların hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayeyi önümüzdeki SIAL fuarında bütün dünyaya tanıtacağız. Hikayesi de var, lezzeti de var" ifadelerini kullandı.

"Zeytinin anavatanı da bu coğrafya"

Ayvalık zeytinyağının dünyaya tanıtımında emeği geçenlere teşekkür eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zeytinin anavatanı da bu coğrafya. Dünyadaki zeytinin yüzde 90'ı Akdeniz havzasında üretilmektedir. Dünya zeytin üretiminde de biz ülke olarak ilk sırada yer almaktayız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Aslında bizim için millet olarak zeytin tüketimi çok önemli. Sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Fakat zeytinyağı tüketimine gelince çok çok gerilerdeyiz. Bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı. Bunun yolu da üzülerek söylüyorum markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret bunun ilk adımıydı. Bu adımı da siz attınız. Ürününüze sahip çıktınız" dedi.

Zeytin pazarına ziyaret

Panelin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin pazarını ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. İki başkan, pazardaki standlarda kendilerine ikram edilen ürünleri deneyimledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Akın ve Başkan Ergin, Zeytin Çekirdekleri Korusu'nun seslendirdiği "Ayvalık" şarkısında çocuklara eşlik etti. Pazar ziyaretinin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Sakarya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Ahmet Akın, Zeytinyağı, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Festivali'nde Zeytin ve Zeytinyağı Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
00:46 Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun’un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun'un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir
00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 10:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Festivali'nde Zeytin ve Zeytinyağı Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.