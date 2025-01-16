Ayvalık'ta 1745 Can Dostu Kısırlaştırıldı ve Tedavi Edildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta 1745 Can Dostu Kısırlaştırıldı ve Tedavi Edildi

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Ayvalık Belediyesi, 2024 yılı boyunca toplam 1745 sokak hayvanını kısırlaştırıp tedavi ederek, 62'sini sahiplendirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni hayvan barınağı için altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

16.01.2025 11:56  Güncelleme: 12:04
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca bin 443'ü kedi, 302'si köpek olmak üzere toplam bin 745 can dostu kısırlaştırdı ve tedavi etti. Aşıları da yapılan can dostlardan 62'si ise sahiplendirildi.

Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında da ilçedeki can dostların yanında oldu. Bin 443'ü kedi, 302'si köpek olmak üzere toplam bin 745 can dost kısırlaştırılıp, tedavi edildi ve 62'si ise sahiplendirildi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları yıl boyunca titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe belediyesi imkanlarıyla 8 bin 440 can dosta dokunmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

"Yeni hayvan barınağı ile ilgili altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen can dostların ve barınağın diğer sakinlerinin de sahiplendirilmesinde daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Başkan Ergin, "Yeni hayvan barınağı ile ilgili altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hizmete açıldığında, can dostların en sağlıklı ve çağdaş koşullarda bakımları yapılacak ve sahiplendirilmeleri için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Hayvanseverlerden gelen tüm yardım ve destekler için de herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık\'ta 1745 Can Dostu Kısırlaştırıldı ve Tedavi Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 1745 Can Dostu Kısırlaştırıldı ve Tedavi Edildi - Son Dakika

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