Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası'nda devriye gezen jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.
Operasyonda düzensiz göçmenleri taşıyan iki araca ele konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?