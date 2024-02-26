Ayvalık'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık\'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvalık Hakkıbey Yarımadası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek timi, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 75 göçmeni yakaladı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

26.02.2024 00:17  Güncelleme: 00:21
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Hakkıbey Yarımadası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek timi, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 75 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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