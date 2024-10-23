Ayvalık\'ta 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 71 Afganistan, 10 Özbekistan, 5 Irak, 2 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 89 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonlarda, düzensiz göçmenlerin taşındığı araçta 5 can yeleği ele geçirildi.
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