Ayvalık\'ta bin çöp konteyneri etaplar halinde kullanıma sunuluyor

(AYVALIK) - Ayvalık Belediyesi, eskiyen çöp konteynerlerini yenilemek amacıyla temin ettiği bin yeni konteyneri, mahallelerin ihtiyaç önceliğine göre etap etap kent genelinde kullanıma sunuyor.

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirmek amacıyla bin yeni konteyneri hizmete alıyor. 770 litre kapasiteli galvaniz saç malzemeden üretilen konteynerler etaplar halinde Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine ulaştırılıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dağıtımların ekiplerin saha incelemeleri, mevcut konteynerlerin durumu ve mahallelerin ihtiyaç önceliği dikkate alınarak planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle konteyner yerleştirme ve değişim işlemleri belirlenen program doğrultusunda sürdürülecektir. Daha temiz bir Ayvalık için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.