Ayvalık'ta çöp döküm sahasında başlayan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp zeytinliklere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Altınova Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Otluk alana ve sahildeki Dalyan mevkisinde zeytinliklere sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayvalık Belediyesine ve bazı özel firmalara ait su tankerleri de müdahale için gönderildi.

Madra Çayı boyunca sazlıkta ilerleyen ve otluk alandaki iki ağıla zarar veren alevlerden korumak için 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvan güvenli bölgeye götürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da olay yerine gelerek ekiplerden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektar alandaki 70'e yakın zeytin ağacı, 100 saman balyası, hayvanseverler tarafından yaptırılarak konulan köpek kulübelerinin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.