Ayvalık\'ta gönüllüler, Mavi Bayraklı Ortunç Koyu\'nda kıyı temizliği yaptı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta, Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında "kıyı ve doğa temizliği" gerçekleştirildi.

Ayvalık Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, TEMA, TURMEPA, EKOTİM ve Setur Marinasın yanı sıra bölgedeki özel işletmeler ve gönüllülerin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Üçkuyular mevkisinden seyir terasına kadar olan alanda temizlik çalışması yapıldı.

Mavi Bayraklı Ortunç Koyu ve çevresindeki çam ormanlarında gerçekleştirilen çalışmaya, çevre gönüllüleri ile vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kıyı ve ormanlık alandaki atıklar gönüllüler tarafından toplandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de etkinliğe katılarak gönüllülerle birlikte temizlik çalışmasına destek verdi.

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