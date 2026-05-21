Ayvalık'ta kadın kooperatifi 100 kadına iş kapısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta kadın kooperatifi 100 kadına iş kapısı

21.05.2026 12:32  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan "Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi", ilçede yaklaşık 100 kadına istihdam sağlayarak hem üretimi artırıyor hem de kadınların aile bütçesine katkı sunmasına olanak tanıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan "Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi", ilçede yaklaşık 100 kadına istihdam sağlayarak hem üretimi artırıyor hem de kadınların aile bütçesine katkı sunmasına olanak tanıyor.

Ayvalık Belediyesi tarafındna hayata geçirilen kooperatif, belediyeye ait bahçelerden elde edilen meyve ve sebzelerin kadınlar tarafından işlenmesiyle yerel ekonomiye değer katıyor. Mevsimine göre hazırlanan ürünler, kooperatif markası altında paketlenerek satışa sunuluyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, kooperatifin kuruluş amacının iki temel hedefe dayandığını belirterek, "Bir yandan kadınlarımız için üretim alanı oluşturarak istihdam sağlamak, diğer yandan Ayvalık'ın zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yerel ürünlerini markalaştırmak istedik" dedi.

5 BİN ZEYTİN AĞACINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER İŞLENİYOR

Kooperatif bünyesinde belediyeye ait yaklaşık 5 bin zeytin ağacından elde edilen ürünler işlenerek şişeleniyor. Bunun yanı sıra makarna, erişte, reçel, sirke ve tarhana gibi birçok ürün de kadın emeğiyle hazırlanıyor. Üretim sürecine dönemsel olarak daha fazla kadının dahil edildiğini belirten Ergin, bu sayede kadınların gelir elde ettiğini ve üretimin sürdürülebilir hale geldiğini belirtti.

Kooperatifte çalışan kadınlar, sağlanan imkandan memnun. Üretimde aktif rol alan kadınlar, hem kendi harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getiriyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kooperatifte 20'ye yakın sirke, 15'ten fazla reçel çeşidi ve farklı erişte türleri üretiliyor. Ürünler, Ayvalık'taki satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden de tüketicilere ulaştırılıyor.

Yetkililer, kooperatifin her geçen gün büyüdüğünü ve artan üretim kapasitesiyle daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta kadın kooperatifi 100 kadına iş kapısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:55:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta kadın kooperatifi 100 kadına iş kapısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.