Ayvalık\'ta \'Özgür Zihinler Atölyeleri\' Başlıyor

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarıyıl tatilini değerlendirmek amacıyla açılan 'Özgür Zihinler Atölyeleri'ne kayıtların başladığını duyurdu. Başkan Ergin, "Karnelerini alan Ayvalıklı çocuklar, tatil boyunca dopdolu atölye programlarında hem eğlenecek, hem öğrenecek" dedi.

Ayvalık Belediyesi yarıyıl tatiline, "Özgür Zihinler Atölye" çalışmalarıyla başlıyor. 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde, 21 Ocak 2025 Salı günü başlayacak, 6-12 yaş arası atölye çalışmasına dileyen herkes katılabilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Özgür Zihinler Atölyeleri'ne kayıtların başladığını belirterek, "Karnelerini alan Ayvalıklı çocuklar, tatil boyunca dopdolu atölye programlarında hem eğlenecek, hem öğrenecek" diye konuştu. Başkan Ergin, öğrencilerin zorlu geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmelerini, ikinci yarıyılda daha da çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek tatilde çok sayıda kitap okumalarını tavsiye etti.

Atölye programı

-Ritim Atölyesi (Darbuka): 8-12 Yaş 21 Ocak Salı günü saat: 12.00-13.00

-Resim Atölyesi (Temel Sanat Eğitimi): 6-12 Yaş 22 Ocak Çarşamba günü saatt: 12.00-13.00

-Etkinlik Atölyesi (Masal Okuma ve El Becerileri): 23 Ocak Perşembe günü saat: 14.00-15.00

-Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Mangala-Reversi-Q Bitz): 24 Ocak Cuma günü saat: 14.00-15.00