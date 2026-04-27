Ayvalık'ta Uluslararası Sanat Buluşması

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Bulgaristan'ın Shumen kentinden gelen heyeti, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen sanat etkinliğinde ağırladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ın dostluk köprülerini büyütmeye ve uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ergin, Shumen Belediye Başkanı Hristo Hristov ile birlikte Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde Sava Dobroplodni Sanat Okulu öğrencilerinin sahne aldığı "Sınır Tanımayan Sanat" konserini izledi.

Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Ergin, etkinliğin iki kent arasındaki dostluk ilişkilerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Kültürel ve sosyal iş birliklerinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eden Ergin, bu tür organizasyonların karşılıklı anlayışı ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi olarak uluslararası ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Ergin, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, kültürel ve sosyal iş birliklerimizi artırmak kentlerimize değer katacaktır. Ayvalık'ın dostluk köprülerini büyütmeye ve uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.