Ayvalık\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis, önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda şüpheliler A.Y. ve B.İ'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 6,22 gram sentetik uyuşturucu madde, 1566 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlıların ifadesinin sürdüğü öğrenildi.