Ayvalık'ta Zeytinyağı ile Gastronomi Turizmi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Zeytinyağı ile Gastronomi Turizmi

Ayvalık\'ta Zeytinyağı ile Gastronomi Turizmi
26.07.2025 11:16
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Ayvalık, zeytinyağı ile gastronomi turizmini canlandırarak yeni tatlar sunmayı hedefliyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan zeytinyağı, Balıkesir-Ayvalık'ta gastronomi turizmini hareketlendirecek.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağı coğrafi işaretli Ayvalık'ta üreticiler gastronomi turizmiyle hedef büyüttü.

Nova Vera Kurucusu Bahar Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güzel zeytin çeşitlerinin bulunduğunu, zeytinlerin iyi işlenerek kaliteli zeytinyağları üretildiğini ve Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyada kendinden söz ettirdiğini belirtti.

Zeytinyağının gastronomik değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Alan, iyi zeytinyağı üreterek hem şeflere hem de evlerinde yemek pişirenlere iyi ürün sunmayı hedeflediklerini, bu çerçevede ilk adımı attıklarını söyledi.

Zeytinyağının sağlık açısından da kıymetli bir ürün olduğunu vurgulayan Alan, Türkiye'de 98 çeşit zeytin ağacı bulunduğuna işaret etti.

"Zeytinyağımızı Japonya ve ABD gibi denizaşırı ülkelere ihraç ediyoruz"

Alan, bu farklı türlerden yeni ürünler üreterek piyasaya sunduklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zeytinyağımızı özellikle Japonya ve ABD gibi denizaşırı ülkelere ihraç ediyoruz. 740 polifenol değerine sahip olan zeytinyağımız en çok satılan ürünler arasında ilk sırada bulunuyor. Bunun sebebi de bu sağlık bileşeninin ne kadar kıymetli olduğunu Amerikalıların ve Japonların çok daha erken fark etmiş olmalarından kaynaklanıyor."

Zeytinyağı üretiminde dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin gastronomi anlamında da ilerlediğini vurgulayan Alan, bu çerçevede yeni bir yol çizdiklerini ve "Tadımlık Ayvalık Mutfağı" projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu mutfakta yeni tatlar oluşturarak misafirleri bir masada buluşturacaklarını belirten Alan, Türkiye'nin yemek kültürünün hem yurt içi hem de yurt dışı misafirlerin ilgisini çektiğini bildirdi.

"Ülkemizin saklı zeytinlerini keşfedeceğiz"

Alan, Ege Bölgesi'nde göç kültürü olduğunu, bunun bölgeye gastronomik açıdan zenginlik kattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, hem bu zenginliği hem de kaybolmaya yüz tutmuş olan bazı yemekleri tekrar Türk mutfağıyla ve misafirlerimizle buluşturacağız. Yeni keşiflerle dolu yolculukta gastronomi meraklılarıyla birlikte yürüyeceğiz, bu yolda hedeflerimizi yeniden güncelledik. Ayvalık ve ülkemizde zeytinyağı yemek eşleşmesi konusunda keşif çalışmaları yapacağız ve sofralarda zeytinyağlarının kullanım alternatiflerini zenginleştireceğiz. Ülkemizin saklı zeytinlerini keşfederek ve yeni zeytinyağları üreterek dünyada yeni başarılar kazanacağız. Dünyanın farklı zeytinyağı kültürlerinden paydaşlarla Türkiye'nin zeytinyağlarını ve lezzetlerini tanıtmak için organizasyonlar düzenleyeceğiz."

"Zeytinyağlı dondurmayla çocukların ilgisini çekiyoruz"

Şef Aylin Yazıcıoğlu da zeytinyağının sadece pişirme aracı olmadığını yemeklere lezzet de kattığını belirterek, zeytinyağının taşıdığı aromalarla yemek kültürünü bambaşka noktaya taşıdıklarını anlattı.

Zeytinyağlı ürünlerin ata mirası olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tatlılardan tuzlulara, bakliyattan kızartmalara kadar her yemeğimizde zeytinyağı kullanıyoruz. Hatta dondurmada çeşnili zeytinyağıyla lezzeti üst notlara taşıyoruz. Dondurmayla çocukların da ilgisini çekiyoruz. Çeşnili yağlarla birleştirdiğimizde çocuklar limonlu dondurma yediğini zannediyor ama sağlıklı bir yağı tadıyor. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Zeytinyağı ile Gastronomi Turizmi - Son Dakika

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