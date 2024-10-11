Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Adaylığı İçin Alan Başkanı Atandı - Son Dakika
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Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Adaylığı İçin Alan Başkanı Atandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sanat Tarihçisi Dr. Berrin Akın Akbüber'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayvalık Alan Başkanı olarak atanarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme çalışmalarını yöneteceğini duyurdu.

11.10.2024 15:23
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sanat Tarihçisi Dr. Berrin Akın Akbüber'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayvalık Alan Başkanı olarak atandığını bildirdi. Başkan Ergin, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı ismiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme çalışmalarını, Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi ile yürütüleceğini belirtti.

Ayvalık Endüstriyel Peyzajı, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık çalışmaları devam eden başvuru dosyasının en önemli ikinci ayağı 'Alan Yönetimi Planı'nın hazırlanması olarak tanımlanır. Sanat Tarihçisi Dr. Berrin Akın Akbüber'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayvalık Alan Başkanı olarak atanmasının ardından resmiyet kazanan süreç, Danışma Kurulu ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının oluşturulması ile devam ediyor.

Alan Başkanı, Alan Yönetimi Planı taslağının hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların, yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, üniversitelerin, gerekli görülecek özel sektör temsilcilerinin ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların katılımı ile oluşturulan Danışma ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının koordinatörü ve temsilcisidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne sunulan varlığın mevcut durumu, sorunları ve çözümleri ilgili kurumlarla birlikte karara bağlanarak yürürlüğe konulmak üzere stratejik eylemler belirlenir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Adaylığı İçin Alan Başkanı Atandı - Son Dakika

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