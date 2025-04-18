Azerbaycan\'a 100 Bin Fidan Gönderildi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Fidanlıklarımızdan toplamda bu yıl kardeş Azerbaycan'da özellikle Karabağ bölgesindeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin fidanı oraya gönderiyoruz. Onlardan 12 bin 600'ü de bugün Balıkesir'den gitmiş olacak." dedi.

Karacabey, "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Cebrail şehrinde kurulan "Dostluk Ormanı"na Balıkesir'den gönderilecek fidanların uğurlanması etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü olarak dost ve kardeş ülkelerin tamamıyla tecrübelerini paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'deki 136 fidanlıkta yıllık 600 milyon fidan üretme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:

"Fidanlıklarımız sadece ülkemizdeki ormanlarımızın ağaçlandırılması için değil, aynı zamanda özel sektörümüzün kent peyzajı için ihtiyaç duyduğu fidanların yetiştirilmesi ve teslim edilmesi anlamında da çok büyük fonksiyon icra ediyor. Bu fidanlıklarımızdan toplamda bu yıl kardeş Azerbaycan'da özellikle Karabağ bölgesindeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin fidanı gönderiyoruz. Onlardan 12 bin 600'ü de bugün Balıkesir'den gitmiş olacak."

"Bu fidanların her biri büyük çaba ve gayretle yetiştirildi"

Karacabey, fidan göndermenin yanı sıra Karabağ'ın Cebrail şehrinde Türkiye olarak orman fidanlığı da inşa ettiklerini hatırlattı.

Söz konusu fidanlık tamamlandığında ormancılık alanındaki tüm eğitimlerin de verilebileceği bir eğitim merkezinin kazandırılacağını anlatan Karacabey, şunları kaydetti:

"Projeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da çok yakından takip etmesi dolayısıyla orada tesis ettiğimiz 737 dekarlık alanda hatıra ormanı, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Ormanı da bulunuyor. İnşallah bu giden fidanlar ve devamında ihtiyaç olursa bundan sonra da gönderilecek. Oradaki fidanlıklar faaliyete geçene kadar da gönderilmeye devam edecek. Bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu fidanların her biri büyük çaba ve gayretle yetiştirildi. Tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

"Yangınlara karşı her türlü tedbiri aldık"

Karacabey, bir gazetecinin Balıkesir ve Çanakkale'de yaşanabilecek orman yangınlarıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin sorusu üzerine, iklim değişikliğine bağlı olarak hava şartlarının gün geçtikçe ağırlaştığını ifade etti.

Hava şartlarının ağırlaşmasının orman yangınlarının daha çok çıkmasına ve daha zor söndürülmesine neden olduğunu vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Biz de bu yıl önceki yıllara ilave olarak özellikle yangının çıkış sebeplerine müdahale ederek, yangının çıkmasını önleyecek tedbirlere ağırlık verdik. Bütün kış boyunca tüm ekiplerimiz sahadaydı. Bütün orman köylerimize ve ormana yakın ilçe merkezindeki vatandaşlarımıza ulaşarak orman yangınları konusunda daha dikkatli olmalarını, yangının çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları noktasında farkındalık çalışmaları yürüttük. İş makinelerinin, yangın söndürme araçlarının hazırlıklarının tamamlanması ve kendi personellerimizin de eğitimlerinin alınması noktasında bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Temennimiz hiç yangın çıkmaması fakat çıkması muhtemel yangınlara karşı da her türlü tedbiri almış durumdayız."

Karacabey, ülke genelinde 8 bin 500 yangınla mücadele personeli alımı olduğunu ve Balıkesir'e de 216 yeni personel alınacağını bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Balıkesir'den Azerbaycan'a fidan göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkesir'de üretilen fidanların Azerbaycan'da yeşereceğini belirten Ustaoğlu, "Balıkesir'de yetiştirdiğimiz 12 bin 600 fidanımızı, inşallah kardeş Azerbaycan'ın topraklarıyla buluşturacağız. Bu projenin ev sahibi Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Oraya gidecek olan fidanlarımızın kardeşliğimize, birliğimize, inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fidanların yüklendiği tır, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından Azerbaycan'a uğurlandı.