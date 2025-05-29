Azerbaycan Bağımsızlığını Berlin'de Kutladı - Son Dakika
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Azerbaycan Bağımsızlığını Berlin'de Kutladı

Azerbaycan Bağımsızlığını Berlin\'de Kutladı
29.05.2025 00:21
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Azerbaycan, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü Berlin'de resepsiyonla kutladı. Büyükelçi Aghayev konuştu.

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 107. yıl dönümünü bir resepsiyonla kutladı.

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona siyasi, diplomatik ve iş dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, resepsiyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin 28 Mayıs 1918'deki ilk bağımsızlığının ve 1991'de yeniden kazandığı ikinci bağımsızlığın Azerbaycan halkı için büyük bir dönüm noktası ve zafer olduğunu ifade etti.

Azerbaycan halkının hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Aghayev, 1993 yılında Haydar Aliyev'in liderliğinde ülkesinin yeniden ayağa kalkarak istikrar ve kalkınma sürecine girdiğini söyledi.

Aghayev, son 30 yılda yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, Azerbaycan'ın artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de önemli bir aktör haline geldiğini ifade etti.

Enerji ve ulaştırma projeleri sayesinde Azerbaycan'ın Avrupa'nın güvenilir bir enerji ortağı olduğunu belirten Aghayev, Almanya ile ilişkilerin de son dönemde ivme kazandığını söyledi.

Konuşmasında 2020 yılında Karabağ'da kazanılan zaferin intikam değil, uluslararası hukukun ve adaletin zaferi olduğunu vurgulayan Aghayev, kurtarılan topraklara yapılan büyük yatırımlara dikkati çekti.

Son olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen doğrudan barış görüşmelerine değinen Aghayev, barış anlaşmasının metninin nihai hale geldiğini, geriye sadece iki temel adımın kaldığını belirtti. Aghayev, bu adımların, Ermenistan anayasasından toprak iddialarının kaldırılması ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun resmi olarak feshedilmesi olduğunu kaydetti.

"Bugün tarihimizi kutlarken, geleceğe umutla bakıyoruz" diyen Büyükelçi Aghayev, Azerbaycan'ın egemen, güçlü ve barış yanlısı bir devlet olarak hem bölgesel hem de küresel düzeyde sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Resepsiyon, Azerbaycan kültürüne ait müzik dinletisi ve geleneksel ikramlarla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Bağımsızlığını Berlin'de Kutladı - Son Dakika

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