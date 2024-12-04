Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti

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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'nu kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu'nu kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nca yapılan açıklamada göre, Çavuşoğlu, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Batı Azerbaycan Topluluğu'nun Bakü'de yarın düzenleyeceği uluslararası konferansa katılacak olan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu etkinliğin önemine değindi. Çavuşoğlu, Azerbaycan'da bu yıl yapılan parlamento seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin kazandığı başarı nedeniyle Aliyev'i tebrik etti. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 29. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın yüksek düzeyde organize edilmesi konusundaki başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik eden Çavuşoğlu, bu zirve toplantısının tarihi bir zirve olduğunu ve burada alınan kararların büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetin COP29'a katılımı nedeniyle minnettarlığını ifade eden Aliyev, bunun COP29'un öneminin daha da artmasına katkı sağladığını ifade etti. Aliyev, çok sayıda devlet ve hükümet başkanının ve misafirlerin COP29'da yer aldığını ve konferansta kararların alınması bakımından çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. COP29'un, Azerbaycan'ın potansiyelini ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Aliyev, bunun Türk dünyası için bir başarı olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle parlamentolar arası ilişkilerde başarılı bir şekilde geliştiği belirtilerek, ilişkilerin bundan sonra da daha da güçleneceğine olan güven ifade edildi.