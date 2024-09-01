Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Meclis seçimleri için oyunu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Meclis seçimleri için oyunu kullandı

Geniş Video İzle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'deki Milli Meclis seçimleri için oylarını kullandı. Seçimlere 990 aday yarışırken, 6 milyon 421 bin 960 seçmen oy kullanıyor. Seçimlerde 133 binden fazla gözlemci bulunuyor.

01.09.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Meclis seçimleri için oyunu kullandı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'deki Milli Meclis seçimleri için oylarını kullandı.

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva, başkent Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 1 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçime katılım oranın yüzde 20,39 olduğu belirtildi.

Milli Meclis seçimleri

Azerbaycan Milli Meclis seçimlerinde 125 koltuk için 990 aday yarışıyor. Ülke genelinde kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 seçmen oy kullanıyor.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Karabağ'da sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde bulunan seçmenler için sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de bulunan seçmenler kurulan 54 sandıkta oy kullanacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ise 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 20 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve mahkeme tarafından sonuçlar onaylanacak.

Kaynak: İHA

Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Meclis seçimleri için oyunu kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Milli Meclis seçimleri için oyunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement