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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik, müttefiklik ilişkilerinin, askeri ve savunma sanayi alanı da dahil olmak üzere her alanda başarılı bir şekilde geliştiği belirtilerek, Görgün'ün ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağı vurgulandı.

Aliyev yaptığı konuşmada Türk savunma sanayi ürünlerinin kalitesi ve gücünün dünya çapında tanındığını ifade ederek, "Azerbaycan'da savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldı. Bu konuda önde gelen Türk firmalarından oluşan bir heyetin ülkemizi ziyaret etmesi iş birliği imkanlarını görüşmek için fırsat oluşturdu" dedi.

"Türk ve Azerbaycanlı firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandı"

Aliyev'e kabulünden dolayı teşekkürlerini ileten Görgün ise Türk savunma sanayi firmalarının temsilcilerinin bulunduğu heyetle gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Ziyaret çerçevesinde Türk firmalar ile Azerbaycanlı firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını ifade eden Görgün, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zafer ile Aliyev'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferin art arda kazanılan zaferler olduğunu söyledi. Görgün, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Aliyev'in Şubat ayında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Ramazan ayının Azerbaycan için hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Görgün, görüşmenin sonunda Aliyev'e Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın siluetinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Toplantıda, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, REPKON Genel Müdürü İbrahim Külekçi, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil hazır bulundu.