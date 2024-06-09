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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 10 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.