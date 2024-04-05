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- Azerbaycan'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'ni dolduran yüzlerce kişi Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de idrak edildi. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği Şehitlik Camii'nde yatsı ve teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildi. Program Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık'ın Kadir Gecesi'nin faziletlerini anlattığı vaazla devam etti.

"Gözlerinde yaş kalmayan kardeşlerimiz var"

Azerbaycan'da Kadir Gecesi'nin dolu dolu geçtiğini belirten Açık, "Ramazan da güzel geçiyor. Artık sonlarına geldik. Bir hüzün kapladı. Sanki en sevdiğimizden ayrılır gibi duruma düştük. Camilerimiz doldu Allah'a şükürler olsun. Şu anda yine camimizin bahçesinde teravih namazı kılındı. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla herkes aynı safta, aynı duyguyu, aynı yoğunluğu yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Dualarımız olacak kendimiz için, ailemiz için. Müslümanlar için ve özellikle mazlum kardeşlerimiz için dualarımız olacak, dualarımız oluyor. Çok zor durumda olan kardeşlerimiz var. Başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da dünyanın birçok yerinde acılarla Kadir Gecesi'ne giren Ramazan'ı acılarla yaşayan, ağır imtihanlar yaşayan, ağlaya ağlaya artık gözlerinde yaş kalmayan kardeşlerimiz var" dedi.

Kadir Gecesi'nde acılarla yaşayan Müslümanlar için daha fazla dua edilmesi gerektiğini vurgulayan Açık, "Yarabbi ne olur yardım et şeklinde belki gönülden dillerimize ve kalplerimize daha tesirli dualar yapmamız gerekiyor. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin ve belki de en çok isteğimiz bayramı bayram gibi yaşayabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bayramda bizi üzüntülerden, sıkıntılardan, dertlerden, zulümlerden, kazadan, beladan kurtulmuş bir şekilde, onlarla imtihan olmayarak, güzelliklerle, hayırlarla bir imtihan geçirerek Rabbim hepimize güzel bayramlar nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca camide teravih namazını kılan çocuklara içinde atıştırmalıkların bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.