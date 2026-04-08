Azerbaycan'dan ABD-İran Ateşkesi'ne Destek

08.04.2026 10:39
Azerbaycan, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, arabuluculuk yapan tüm tarafların çabalarının takdir edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu gelişmenin bölgede gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek, taraflara mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi amacıyla yapıcı diyalog çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan'ın, bölgede kalıcı barışın, güvenliğin ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik girişimleri her zaman desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

10:47
Ateşkese Türkiye’den ilk yorum
Ateşkese Türkiye'den ilk yorum
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
10:29
Lucescu’nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
Lucescu'nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
