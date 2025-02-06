Azerbaycan'dan Rus Kültür Merkezine Nota

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin Rusya'ya nota gönderildiğini bildirdi.

Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajansın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtti.

Bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili düzeyde varılan anlaşmalar uyarınca düzenlendiğini belirten Hacızade, Rus Evi'nin faaliyetlerine son verilmesine dair Rusya'ya nota gönderildiğini kaydetti.

Azerbaycan basınında "Rus Evi"nin kültür merkezi olarak değil, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.