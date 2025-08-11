Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 2 Milyon Dolar Yardım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım amacıyla 2 milyon dolar tutarında elektrik ekipmanları gönderilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameye göre, Azerbaycan'da üretilen elektrik ekipmanlarının satın alınması ve Ukrayna'ya gönderilmesi için 2025 yılı devlet bütçesinde öngörülen Cumhurbaşkanlığı Rezerv Fonundan Enerji Bakanlığına 2 milyon dolar tutarında ödenek ayrılacak.

Yardım kapsamında temin edilecek ekipmanların Ukrayna'ya ulaştırılması, Azerbaycan Enerji Bakanlığınca sağlanacak.

Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon doların üzerinde insani yardım temin etmişti.