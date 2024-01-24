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Azerbaycan Delegasyonu AKPM İle İşbirliğini Askıya Aldı - Son Dakika
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Azerbaycan Delegasyonu AKPM İle İşbirliğini Askıya Aldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) yer alan Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve işbirliğini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Delegasyonun açıklamasında, AKPM'nin Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycan'a destek vermediği ve etnik temizlik siyasetini göz ardı ettiği belirtildi. Ayrıca, bazı üye ülkelerin AKPM'yi kendi çıkarları için kullandığı ve örgütün temel ilkelerini ihlal ettiği ifade edildi.

Azerbaycan Delegasyonu AKPM İle İşbirliğini Askıya Aldı
24.01.2024 - 19:19,
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki (AKPM) Azerbaycan delegasyonu, örgüt toplantılarına katılımını ve her türlü işbirliğini süresiz askıya aldığını açıkladı.

Azerbaycan'ın AKPM Heyeti Başkanı Samed Seyidov, Genel Kurulun kış oturumunda, heyetin ortak açıklamasını okudu.

Azerbaycan delegasyonunun açıklamasında, 2001'den beri üye oldukları örgütün temel amacının, parlamentolar arası diyalog platformu oluşturarak, işbirliğini pekiştirmek olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycan'ın adaletli savlarına destek vermeyen AKPM'nin, Erivan'ın etnik temizlik siyasetini de göz ardı ettiği belirtildi.

Delegasyonun açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan delegasyonu Ermeni işgalinin ağır sonuçlarını gündeme getirirken, bizlere AKPM'nin çatışmayla ilgili konuları tartışmak için doğru format olmadığını söylediler. Oysa şimdi işgale ve ayrılıkçılığa karşı kazanılan tarihi zafere karşın, Azerbaycan'ı karalamak ve adaleti yeniden tesis etme yönündeki başarıları gölgelemek adına düzenlenen karalama kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bu utanç verici durum iki yüzlülüğü ortaya koymaktadır."

Bazı üye ülkelerin AKPM'yi kendi amaçları için kullandığı, böylece örgütün temel ilkelerini kendi dar çıkarları uğruna kötüye kullandığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki siyasi yolsuzluk, ayrımcılık, etnik ve dini nefret, çifte standart ve kibir, AKPM'de hakim uygulama haline geldi. Bu salonda oturanlar dahil dünyada hiç kimse Azerbaycan'la tehdit ve şantaj diliyle konuşamaz. Azerbaycan düşmanlığı ve İslamofobi karşısında Azerbaycan heyeti, AKPM ile işbirliğini ve örgütün toplantılarına katılımı süresiz olarak askıya alma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Seyidov'un açıklamayı okumasından sonra Azerbaycan heyeti salondan ayrıldı.

Kaynak: AA
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