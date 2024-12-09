Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen Feridun Sinirlioğlu'nu tebrik etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayramov ve Sinirlioğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Bayramov'un Türkiye Dışişleri Bakanlığında büyük tecrübeye sahip Emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nu, oy birliğiyle AGİT Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla kutladığı ve başarılar dilediği belirtildi.
Bayramov'un, Azerbaycan'ın AGİT ile işbirliğine önem verdiği ifade edilen açıklamada, görüşmede AGİT kapsamındaki işbirliği gündemine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Sinirlioğlu'na Tebrik - Son Dakika
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