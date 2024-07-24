Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermenistan'a askeri yardım kararını eleştirdi - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermenistan'a askeri yardım kararını eleştirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik askeri yardım paketini onaylamasını eleştirerek, bu kararın bölgede gerginliği arttırmaya hizmet ettiğini ve militarizasyon politikasına katkı sağladığını belirtti. Hacızade, AB'nin bu tür adımlara son vermesi gerektiğini vurguladı ve yardımlar hakkında şeffaf bilgilendirme talep etti. AB'nin kararına şiddetle itiraz ettiklerini bildiren Hacızade, aksi takdirde AB'nin Ermenistan ile birlikte sorumluluğu paylaşacağını ifade etti.

24.07.2024 14:29
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik 10 milyon avro değerinde askeri yardım paketini onaylamasının, "bölgede gerginliği arttırmaya hizmet eden hatalı ve tehlikeli bir adım" olduğunu belirterek, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, yaptığı açıklamada, AB'nin bu kararının "tek taraflı ve önyargılı olduğunu", bu tür eylemlerin bölge ülkelerini ayrıştırma politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Hacızade, şunları kaydetti:

" Fransa'nın Ermenistan'a 'Bastion' tipi zırhlı personel taşıyıcı ve 'Caesar' kundağı motorlu topçu sistemleri tedarik edilmesi için attığı adımların ardından AB'nin Ermenistan'a askeri yardım gönderme kararı bölgede gerginliği arttırmaya hizmet eden hatalı ve tehlikeli bir adımdır. Ermenistan'a yapılan söz konusu askeri yardım ve gelecekte bu desteğin arttırılması çağrıları, Azerbaycan topraklarının bir kısmını yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutan ve halen toprak bütünlüğümüze yönelik iddialarından vazgeçmeyen bir ülke olarak Ermenistan'ın askeri yığınağına ve bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine hizmet edecektir."

AB'nin kararına şiddetle itiraz ettiklerini bildiren Hacızade, sağlanacak yardımlara ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ettiklerini aktardı.

Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli ve bölgede barış ve işbirliğinden başka bir alternatif olmadığını kabul etmelidir. Aksi takdirde AB de olası istikrarsızlaştırıcı provokasyonlarda Ermenistan'la birlikte sorumluluğu paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'den Ermenistan ordusuna 10 milyon avroluk yardım

AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Temmuz'da ilk kez Ermenistan ordusuna yönelik askeri yardım paketini kabul etmiş, bu doğrultuda "Avrupa Barış Fonu" kapsamında 10 milyon avro değerinde yardım paketi üzerinde uzlaşıya varmıştı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yardım paketinin Ermenistan ordusunun "lojistik kapasitesini artırmayı, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı, mukavemet kapasitesini güçlendirmeyi ve ülkenin gelecekte AB tarafından konuşlandırılanlar dahil uluslararası askeri misyon ve operasyonlara katılması durumunda birlikte çalışabilirliği hızlandırmayı" amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada, yardım paketinin tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çadır kampı sağlanmasına olanak sağlayacağı aktarılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik, Ermenistan ile ikili ilişkilerimizde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu, Avrupa Barış Fonu kararı ülkenin mukavemet gücüne daha fazla katkıda bulunacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Borrell, AB-Ermenistan arasında karşılıklı menfaatlerin bulunduğunu belirterek, "Ermenistan'ın AB öncülüğündeki misyon ve operasyonlara gelecekteki katılımını da göz önünde bulundurarak, dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyaloğumuzu daha da arttırmak konusunda karşılıklı menfaatlerimiz bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yardım paketinin bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik etmeyi amaçladığını savunan Borrell, dış ve güvenlik politikaları dahil her alanda ikili ilişkilerin güçlendirileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Ermenistan'a askeri yardım kararını eleştirdi - Son Dakika

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