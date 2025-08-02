Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Suriye'ye gaz sevkini "dönüm noktası" olarak nitelendirdi

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, "Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevk edilmesi enerji tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

Cabbarov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılımıyla Kilis'te düzenlenen Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açılış töreninde konuştu.

Bakan Cabbarov, açılış töreni için Türkiye'de olmaktan şeref duyduğunu belirterek doğal gaz boru hattı açılışının işbirliğinin en iyi göstergesi olduğunu söyledi.

Projenin, Suriye'nin normalleşme sürecinin bir parçası olduğunu dile getiren Cabbarov, Türkiye ve Suriye hükümetiyle çalışarak Azerbaycan gazını Suriye'ye aktarmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı, Katar'ın sürece destek verdiğine işaret etti.

Cabbarov, bu meselenin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki birçok görüşmede gündeme geldiğini aktararak "Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve sıkı işbirliğinin bir sonucudur." dedi.

Kardeş ülkeler olarak Suriye'nin yeniden yapılanmasında işbirliği yaptıklarını kaydeden Cabbarov, "Türkiye'deki iş ortamı Azerbaycan sermayesi için uygun hale gelmeseydi; SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi), Türkiye'de Türkiye hükümeti desteğiyle başarılı faaliyet göstermeseydi, bu kısa süre içerisinde bu başarılı faaliyeti gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullandı.

Cabbarov, hem Avrupa'ya hem de Suriye'ye enerji sevkiyatı yapılmasının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin başarısını gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevk edilmesi enerji tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu Güney Kafkasya ve yakın bölgelerde enerji köprüsünün önemli bir adımıdır."

Cabbarov, bu projenin, Suriye ile Azerbaycan işbirliğiyle gelecekte yapılacaklara temel hazırladığını belirterek doğal gaz hattı açılışının bölgede barışa temel olacağına inandığı kaydetti.