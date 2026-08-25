Azerbaycan-Ermenistan Elektrik Toplantısı - Son Dakika
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Azerbaycan-Ermenistan Elektrik Toplantısı

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Azerbaycan, Ermenistan ile elektrik enerjisi ticaretini ve altyapı bağlantılarını görüştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında elektrik enerjisinin ithalatı ve ihracatına ilişkin imkanlar, Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Laçın'da Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve "Azerenerji" şirketi ile Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı ve "Elektrik Enerjisi Sistemi Operatörü" şirketinin temsilcileri arasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda taraflar, iki ülke arasında elektrik enerjisinin ithalat ve ihracatına yönelik imkanların yanı sıra bu amaçla iki ülkenin enerji altyapılarının devlet sınırında birbirine bağlanmasına ilişkin olası seçenekleri görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru güzergahında Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru kurulabileceğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'la elektrik enerjisi ticaretine açık olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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