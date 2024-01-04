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Azerbaycan, Ermenistan ile barış sağlamayı amaçlıyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan ile barış sağlamayı amaçlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan ile barış sağlamayı hedeflediğini belirtti. Hacıyev, son dönemde yaşanan karmaşık ilişkilere rağmen Azerbaycan ile Ermenistan arasında bazı olumlu gelişmelerin olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki müzakerelerin yabancı arabuluculuk olmaksızın gerçekleştirildiğini söyleyen Hacıyev, Zengezur Koridoru gibi bazı ihtilaflı konuların hala devam ettiğini hatırlattı.

Azerbaycan, Ermenistan ile barış sağlamayı amaçlıyor
04.01.2024 - 23:51,
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan ile barış sağlamayı amaçladığını söyledi.

Berliner gazetesine açıklamada bulunan Hacıyev, son dönemlerde karmaşık ilişkilerin yaşandığı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında iki hafta önce gerçekleşen olumlu diyaloğa dikkati çeken Hacıyev, daha önce başarılı bir esir takasının gerçekleştiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki müzakerelerin yabancı arabuluculuk olmaksızın iki taraflı olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Hacıyev, halen iki ülke arasında Zengezur Koridoru gibi bazı ihtilaflı konuların olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA
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