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Azerbaycan, Ermenistan'ın barış önerilerine yanıt verdi - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan'ın barış önerilerine yanıt verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'dan gelen son barış anlaşması önerilerine yanıt verdiklerini açıkladı. Bayramov, Erivan yönetiminin sunduğu barış önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin devam ettiğini ifade eden Bayramov, 2024 yılında yeni temasların beklendiğini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan\'ın barış önerilerine yanıt verdi
25.12.2023 - 12:17,
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'dan gelen son barış anlaşması önerilerine yanıt verildiğini açıkladı.

Bakan Bayramov, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin sunduğu barış önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayramov, "Bir aydan beri üzerinde çalıştığımız yanıt belgesi artık Erivan'a sunuldu." dedi.

Ermenistan ile barış sürecinin devam ettiğini belirten Bayramov, 2024 yılında bu konuda yeni temasların beklendiğini ifade etti.

Son dönemde Erivan'dan "olumlu sinyaller" alındığını ama Bakü olarak barışa yönelik somut adımlar beklediklerini vurgulayan Bayramov, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz konuya gerçekçi bakıyoruz. Bir barış anlaşmasının imzalanması tüm soruların gündemden düşmesi anlamına gelmez. Böyle bir belge ileriki görüşmeler için bir temel ve iki ülke arasında normal komşuluk ilişkileri için asgari koşullar oluşturur."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın, iki ülke liderleri arasında mutabakata varılan ilkeleri onaylaması durumunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın gelecekte barış anlaşması imzalanmasının olası olduğunu belirtmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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