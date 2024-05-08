Azerbaycan ile Bulgaristan arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan ile Bulgaristan arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı

Azerbaycan ile Bulgaristan arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i resmi törenle karşıladı ve iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı. İmza töreni sonrasında enerji sektöründeki işbirliği ve doğalgaz ihracatı konuları da ele alındı.

08.05.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ile Bulgaristan arasında "Stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Aliyev ve Radev, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri"ye imza attı.

Ayrıca ilgili bakan ve yetkililerce, iki ülkenin hava yolu şirketleri arasında kod paylaşımı, teknolojik yenilikler ve enerji alanlarındaki anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı.

Aliyev, imza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki işbirliği sayesinde Azerbaycan'la Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin son yıllarda birkaç kat arttığını bildirdi.

Bulgaristan'a doğalgaz ihracatını her yıl artırdıklarını bildiren Aliyev, 2024 sonuna kadar Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp doğalgaz sevk edeceklerini, bu rakamın bu ülkenin gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ettiğini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan doğalgazının Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de ihraç edildiğini ve gelecekte bu ülkelerin sayısının artacağını kaydetti.

Bulgar mevkidaşıyla yeşil enerji ve ulaştırma alanındaki işbirliklerini de müzakere ettiklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan'ın yatırımı ile Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun modernizasyonu birkaç gün önce tamamlandı. Taşıma kapasitesi birkaç kez artırıldı. Bu proje, Orta Koridor'un önemli bir parçası olarak elbette önemli bir rol oynayacak. Hem Doğu-Batı hem de ters yönde daha büyük hacimli yüklerin taşınması ilişkimizi daha da güçlendirecektir." dedi.

Aliyev, "Stratejik ortaklığımızın güçlendirilmiş versiyonunu resmen kabul ettik. Amacımız ikili işbirliğini derinleştirmek, yeni içeriklerle zenginleştirmek ve stratejik ortak olarak ortak çaba sarf etmektir." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise Azerbaycan'ın Bulgaristan için enerji alanında önemli ve belirleyici bir ortak haline geldiğini, ülkesinin gaz arzının çeşitlendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

İmzaladıkları bildiriye değinen Radev, "Bu, bizim önemli ve büyük potansiyelimizin ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıma yönündeki ortak arzumuzun göstergesidir." dedi.

Radev, "Ülkelerimizin jeopolitik ve jeostratejik konumu dikkate alınarak sadece enerji, ulaştırma ve işbirliği alanlarında değil, diğer alanlarda da stratejik bir konuma sahip olmak, ortak ilgi ve arzumuzdur. Bölgelerimizde bağlantılar konusu başta olmak üzere her alanda istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Asya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına katkıda bulunuyoruz ve bu bizim için önceliktir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Bulgaristan, Azerbaycan, İhracat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ile Bulgaristan arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ile Bulgaristan arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin bildiri imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement