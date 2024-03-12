Azerbaycan\'ın Fuzuli kentinde Çocuk Yaratıcılık Merkezi açıldı

2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde, Kazakistan devletince yaptırılan Çocuk Yaratıcılık Merkezi açıldı.
Merkezin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile resmi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptı.
Tokayev, dün başkent Bakü'de bulunduğu temasların ardından bugün uçakla Fuzuli Havalimanı'na geldi. Aliyev, Tokayev'i havalimanında törenle karşıladı.
Fuzuli kentine gelen Aliyev ve Tokayev'e şehrin master planı ile burada yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Tokayev'e Ermenistan'ın 30 yıllık işgali döneminde Fuzuli'de yaptığı yıkım ve Vandallıklar da anlatıldı.
Aliyev ve Tokayev, ünlü Kazak müzisyen Kurmangazı'nın ismini taşıyan ve Kazakistan devletince yaptırılan Çocuk Yaratıcılık Merkezi'ni, açılışını yapmak üzere ziyaret etti.
Merkezin kurdelesini kesen Cumhurbaşkanları, burada eğitim alacak çocuklar ve Azerbaycanlı kültür ve sanat adamlarıyla bir araya geldi.
Tokayev, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu Merkez, Kazakistan halkı adına bizim hediyemizdir. Hükümet ve bizzat benim talimatlarımla inşa edilen bu hediyeyi halkımızın adına içtenlikle sunuyoruz. Bu tesis, ülkelerimiz arasındaki tüm bağların ve kapsamlı ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.
Aliyev, hediye için Azerbaycan halkı adına Tokayev'e teşekkür etti ve "Bu yapı sadece Çocuk Yaratıcılık Merkezi değil, aynı zamanda Kazakistan ile Azerbaycan arasında dostluk ve kardeşlik merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Tokayev, Şuşa'yı ziyaret etti
Tokayev ve Aliyev, Fuzuli'nin ardından Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.
Şuşa'daki tarihi mekanları ve kültür varlıklarını ziyaret eden Tokayev'e buradaki imar ve ihya çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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