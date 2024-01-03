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Azerbaycan, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Azerbaycan, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. İran'daki saldırılar, Kasım Süleymani'nin anma töreninin yapıldığı kabristan yakınında gerçekleşmişti.

Azerbaycan, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı
03.01.2024 - 23:07,
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Azerbaycan, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Azerbaycan, terörizmden muzdarip bir ülke olarak terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınıyor." ifadeleri yer aldı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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