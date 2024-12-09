Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Türk Askerlerine Başsağlığı Mesajı

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı diledi.

Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadesini kullanan Hasanov, kazada şehit olan kahraman Türk askerlerine rahmet, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.