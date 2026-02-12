Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü'de bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü\'de bir araya geldi
12.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) üyeleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen programda buluştu.

Azerbaycan- Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) üyeleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen programda buluştu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Program, vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitler ve ebediyete irtihal etmiş devlet büyükleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu her defasında tekrar söylemek lazım. Tüm çalışmalarımız bu bilincin farkında olarak yürütülüyor ve yürütülmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu kardeşliğin gereğini her zaman yerine getirdiğini ifade eden Büyükelçi Akgün, iki liderin ortaya koyduğu daha büyük bir vizyonun bulunduğunu vurguladı.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak "Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması gerektiği konusunda hedeflerimiz var. Bunun gerçekleşmesi iş insanlarımızın bu hedefe odaklanmasıyla mümkün olacak." diye konuştu.

İş insanlarına daha aktif çalışma ve işbirliğini artırma çağrısında bulunan Akgün, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanlarda ortak projelerin önemine dikkati çekti.

Akgün ayrıca, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor sürecine işaret ederek "Türkiye ve Azerbaycan'ın sermaye, birikim ve tecrübesini bir araya getirerek üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapması lazım. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş cumhuriyetlerle iş birliklerine öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

ATİB Başkanı Rüstemov ise birliğin 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek amaçlarının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu söyledi.

Rüstemov, "İki ülkenin iş insanlarını birbirleriyle tanıştırmak, Türkiye'den Azerbaycan'a gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden iş insanlarını doğru adreslere yönlendirmek için çalışıyoruz. Ticaret hacminin artması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz." dedi.

Program, ATİB'e yeni katılan üyelerin sunumları ile plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü'de bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:10:46. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği üyeleri Bakü'de bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.