Azerbaycan uyruklu cinayet zanlısı Kars'ta yakalandı - Son Dakika
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Azerbaycan uyruklu cinayet zanlısı Kars'ta yakalandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından aranan Azerbaycan uyruklu zanlı, Kars'ta yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik sorgulamasında zanlının arandığı tespit edildi. Zanlı, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı ve iade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

30.06.2024 12:35
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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu zanlı Kars'ta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mescitli Yol Kontrol Noktasında, şehirler arası seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerce otobüste yapılan kimlik sorgulamasında Azerbaycan uyruklu K.H'nin (50), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığını belirledi.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan K.H, iade işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan uyruklu cinayet zanlısı Kars'ta yakalandı - Son Dakika

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