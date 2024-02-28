Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Berlin'de Barış Anlaşması Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının konuk evi Villa Borsig'deki barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mevkidaşlarına Berlin'e geldikleri ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere müzakerelere başladıkları için teşekkür etti.
Baerbock, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın, yıllar süren acı verici çatışmaların ardından kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip olduklarına inanıyoruz." dedi.
Ülkesinin barış sürecini desteklemeye kararlı ve bir anlaşmaya varılması için daha fazla görüşmeyi kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgulayan Baerbock, "Şu anda gördüğümüz, her iki ülkenin de geçmişi geride bırakmak ve halkları için kalıcı bir barış için çalışmak üzere attığı cesur adımlardır. Buradaki görüşmeler, iki hafta önce Münih Güvenlik Konferansı marjında gerçekleştirilen verimli tartışmaların devamı niteliğindedir." diye konuştu.
Baerbock, çözüm bekleyen sorunların diplomatik görüşmeler yoluyla çözülmesinin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasının, hem iki ülke hem de tüm Güney Kafkasya bölgesi için yeni fırsatlar getireceğini kaydetti.
İki ülkenin anlaşmaya varması ve kalan zorlu konuları ele almasının hem Ermenistan halkının hem de Azerbaycan halkının yararına olacağına işaret eden Baerbock, "Bunun, ülkelerinizin ötesinde de çok olumlu etkileri olacak, bağlantı ve ekonomik fırsatlar açısından yeni perspektifler açacak, Güney Kafkasya'da daha parlak bir geleceğin ve daha fazla refahın yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.
Barış görüşmelerine yarın da devam etmesi bekleniyor.
Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya geleceği ifade edilmişti.
Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşmesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla üçlü görüşme yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Berlin'de Barış Anlaşması Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?