Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin\'deki barış anlaşması müzakeresi başladı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri Almanya'da devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşme, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılması beklenen barış anlaşması ele alınıyor. Son müzakere Moskova'da yapılmıştı.

28.02.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı

BERLİN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde bir araya geldiği görüşme, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri Almanya'da devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşme, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın konukevi olarak kullandığı Villa Borsig'de başladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılması beklenen barış anlaşması ele alınıyor.

Son müzakere Moskova'da yapılmıştı

Almanya'da 17 Şubat'ta düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi için dışişleri bakanlarına talimat vermişti. Aliyev ve Paşinyan, sınır belirleme komisyonlarının da yakında toplanmasını istemişti.

Bayramov ve Mirzoyan en son barış anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz 2023'te Moskova'da bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Berlin, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement