Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonu Toplandı

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Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 10'uncu toplantısı iki ülke sınırında yapıldı.

Taraflar, bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek sınır belirleme çalışmalarının hattın hangi kısmında ve hangi sırayla yapılacağı konusunu görüştü.

Görüşmede taraflar, ortak yönetmeliklerinin iki ülkenin ilgili mercileri tarafından onaylanmasına ilişkin evrakları birbirine takdim etti. Böylece, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmiş oldu.

Toplantı sonrasında Mustafayev ile Grigoryan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ulaşım hatları konularını ayrıca müzakere etti.