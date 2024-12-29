Azerbaycan ve Suriye Yeni İlişkiler Kuruyor - Son Dakika
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Azerbaycan ve Suriye Yeni İlişkiler Kuruyor

Azerbaycan ve Suriye Yeni İlişkiler Kuruyor

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Refiyev, Suriye'de yeni hükümetle işbirliği vurguladı.

29.12.2024 21:17
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Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Şam'a giden Refiyev, Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye'nin istikrarı ve halkın refahı için başlayan yeni dönem ve halk temsilcilerinin iktidara gelmesi dolayısıyla Şeybani'ye Azerbaycan yönetiminin tebriklerini ileten Refiyev, bu yeni önemli dönemde Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte Suriye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Refiyev, Suriye'nin yeniden imarı sürecinde de Azerbaycan'ın mümkün olan tüm desteği sağlayacağını kaydetti.

İnsani yardımla birlikte diplomatik zeminde de Azerbaycan'ın Suriye'nin yeni yönetimine gerekli desteği sağlayacağını dile getiren Refiyev, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında hayata geçirilen imar ve ihya alanındaki tecrübenin Suriye'de de uygulanabileceğini söyledi.

Şeybani de Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının, dünyada barış ve istikrarın sağlanması adına önemli olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan halkını kutladı.

Suriye'de halkın iktidara gelmesinin de Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gibi önemli olduğunun altını çizen Şeybani, yeni yönetimin başlıca hedefinin komşu ülkelerle barış içinde yaşamak ve ülke içindeki tüm taraflarla diyalog yoluyla ulusal birliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Şeybani, eski rejimin yıkılmış ve dünya toplumu tarafından izole edilmiş bir ülke miras bıraktığını ifade ederek, ülke içinde sosyoekonomik kalkınmanın, ulusal ve siyasi birliğin, uluslararası zeminde ise Suriye'nin nüfuzunun artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Taraflar, Azerbaycan ile Suriye arasında uzun süredir var olmayan ilişkilerde işbirliği ve dostluğa yönelik yeni bir sayfa açılması konusunda mutabakata varırken, Refiyev, 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Refiyev, Şeybani'yi Azerbaycan'a davet etti, Şeybani de daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Suriye Yeni İlişkiler Kuruyor - Son Dakika

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