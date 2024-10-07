Azerbaycanlı Öğrencilerden Zorbalığa Karşı Bileklik - Son Dakika
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Azerbaycanlı Öğrencilerden Zorbalığa Karşı Bileklik

Azerbaycanlı Öğrencilerden Zorbalığa Karşı Bileklik

Azerbaycanlı öğrenciler, akran zorbalığına karşı mobil uygulama tabanlı akıllı bilekliği tanıttı.

07.10.2024 14:18
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Azerbaycanlı üniversite öğrencileri, akran zorbalığına uğrayan çocuklara anlık destek için hazırladıkları mobil uygulama tabanlı "giyilebilir akıllı bilekliği", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıttı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda 2- 6 Ekim'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te Azerbaycanlı üniversite öğrencileri de çalışmalarını tanıtma şansı yakaladı.

Bakü Yüksek Petrol Okulu'nda eğitim gören 4 öğrenci, hazırladığı mobil uygulama tabanlı ve yapay zeka destekli "giyilebilir akıllı bileklik"le, akran zorbalığına uğrayan çocuklara anlık destek ulaştırmayı hedefliyor.

Projede görev yapan öğrencilerden Zahid Abdullayev, AA muhabirine, hazırladıkları çalışmada ebeveynin çocuğunun kalp ritmini akıllı bileklikle takip edebildiğini söyledi.

Uygulamayla herhangi bir anormallik olduğunda ilk olarak ebeveynlere bildirim gönderildiğini dile getiren Abdullayev, her anormal kalp ritminin zorbalık olmadığından dolayı 2 faktörlü doğrulama yaptıklarını ifade etti.

Bilekliğin içerisindeki ses kaydedicisiyle konunun ne olduğunu anladıklarını belirten Abdullayev, herhangi bir zorbalık durumunda ebeveyne bildirim gönderdiklerini ve çocuğun desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdiklerini anlattı.

"Projemizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Akran zorbalığının arttığını ve bu konuda proje geliştirdiklerini anlatan Abdullayev, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmada ebeveynlerin çocuklarına anlık olarak destek vermesini sağlıyoruz. Sorunu travma boyutundan daha az bir noktaya indiriyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin ihtiyacın olduğunu biliyorduk. Bu yüzden projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Projemizi Antalya'da da sergiledik. Orada da ilgiyle karşılandı ve ikinci olduk. Hepimiz zorbalığa maruz kalabiliyoruz. Bu çalışmamız zorbalığa karşı destek almamızı sağlıyor."

Abdullayev, projelerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Eğitim, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı Öğrencilerden Zorbalığa Karşı Bileklik - Son Dakika

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