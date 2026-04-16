Azerbaycanlı Suç Örgütü Elebaşı İstanbul'da Yakalandı

16.04.2026 14:42
Azerbaycan'da aranan İnkılap B, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Azerbaycan'da işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İnkılap B, Eyüpsultan'daki rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, 2024'te İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlilerinin üzerinde 16 kilogram külçe altının ele geçirilmesi üzerine 7 şüphelinin tutuklandığı dosyayı tekrar incelemeye aldı.

Dosya içerisinde firari şüpheli olarak tespit edilen ve o dönem yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütü elebaşısının İnkılap B. (38) olduğu belirlendi. Zanlının Azerbaycan'da işlediği suçlardan Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle 196 ülkede arandığı anlaşıldı.

Şüphelinin ailesi takibe alındı

Soruşturmayı derinleştiren kaçakçılık polisleri, şüphelinin annesinin, eşinin ve 2 kızının havalimanından ülkeye giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan 4 kişi, Eyüpsultan'daki bir rezidansta İnkılap B. ile buluştu.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 2024'te özel güvenlik görevlilerinin, İstanbul Havalimanı'nda 16 kilo altını teslim aldıkları ve yakalandıkları anlar ile kırmızı bültenle aranan şüpheli İnkılap B'nin ailesinin havalimanından ülkeye giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
